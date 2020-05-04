image

WhatsApp рассылка

заявите о своем бизнесе по-новому!

Отправляйте сообщения в любимом мессенджере ваших клиентов по всему миру

image

1,5 миллиарда потенциальных получателей

image

Высокий уровень отклика клиентов

image

Отправка текстовых и медиа СМС

image

Универсальный способ рекламы

Возможности рекламной рассылки в WhatsApp от ePochta

Гибкость контента
  • Комбинация текста и картинки
  • Удобный размер сообщений (текст до 4096 символов, изображение до 2 мб)
  • Контактные данные в виде адреса и телефона компании
Рассылка без границ
  • Отправка СМС по всему миру
  • Доступна рассылка как сервисных, так и рекламных СМС
Успех кампании
  • Проверка базы списка контактов на наличие мессенджера
  • Гарантия доставки всем получателям, у которых установлен мессенджер
  • Детальные отчеты об отправленной кампании находятся в Личном кабинете сервиса ePochta SMS
Особенности рассылки WhatsApp
  • Имя и аватар отправителя отсутствуют (система подставляет в строку отправителя произвольный номер)
Качество сервиса
  • Безопасность данных (все данные клиентов хранятся в зашифрованном виде и доступны только им)
  • Быстрая регистрация
Поддержка 24/7
  • По телефону
  • По email
  • В чате
Регистрация

Форматы сообщений WhatsApp от ePochta

Изображение

Отправляйте поздравления, визитки, уведомления об акциях и скидках в виде картинки.

Текст

Напоминайте о важном, присылайте клиентам промокоды, опросники, информируйте об оплате или бонусах.

Картинка+Текст

Усильте простое уведомление о скидке или распродаже изображением товара. Считается как 2 сообщения.

Тарифы на WhatsApp рассылку

Рассылка по России

2,1 руб/смс от 100 000 сообщений
2,15 руб/смс от 50 000 сообщений
2,2 руб/смс от 10 000 сообщений
2,25 руб/смс до 10 000 сообщений

Рассылка по Украине

0,77 грн/смс от 100 000 сообщений
0,79 грн/смс от 50 000 сообщений
0,81 грн/смс от 10 000 сообщений
0,83 грн/смс до 10 000 сообщений

Рассылка по миру

0,027 USD от 100 000 сообщений
0,028 USD от 50 000 сообщений
0,029 USD от 10 000 сообщений
0,03 USD до 10 000 сообщений

Плата взимается только за отправленные сообщения. Списание средств осуществляется с баланса аккаунта сервиса рассылок ePochta SMS.

Добавьте новый канал коммуникации с вашими клиентами!
Оставьте заявку, чтобы получить детальную консультацию по ценам и условиям рассылки в WhatsApp
Заполняя форму, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности сервиса

Успех!

Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Упс!

Что-то пошло не так. Ваша заявка не отправлена!

vector
image

Нужна помощь?

Задайте вопрос специалисту технической поддержки