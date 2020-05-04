WhatsApp рассылка

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Высокий уровень отклика клиентов
Отправка текстовых и медиа СМС
Универсальный способ рекламы
Изображение
Отправляйте поздравления, визитки, уведомления об акциях и скидках в виде картинки.
Текст
Напоминайте о важном, присылайте клиентам промокоды, опросники, информируйте об оплате или бонусах.
Картинка+Текст
Усильте простое уведомление о скидке или распродаже изображением товара. Считается как 2 сообщения.
Рассылка по России
|2,1 руб/смс
|от 100 000 сообщений
|2,15 руб/смс
|от 50 000 сообщений
|2,2 руб/смс
|от 10 000 сообщений
|2,25 руб/смс
|до 10 000 сообщений
Рассылка по Украине
|0,77 грн/смс
|от 100 000 сообщений
|0,79 грн/смс
|от 50 000 сообщений
|0,81 грн/смс
|от 10 000 сообщений
|0,83 грн/смс
|до 10 000 сообщений
Рассылка по миру
|0,027 USD
|от 100 000 сообщений
|0,028 USD
|от 50 000 сообщений
|0,029 USD
|от 10 000 сообщений
|0,03 USD
|до 10 000 сообщений
Плата взимается только за отправленные сообщения. Списание средств осуществляется с баланса аккаунта сервиса рассылок ePochta SMS.
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